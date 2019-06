Tak wygląda rodzina Beckhamów w komplecie. „Jesteście piękni”

David Beckham zdobył popularność, grając w piłkę nożną w reprezentacji Anglii. Od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Victorią Beckham, która jest projektantką mody. Para ma czworo dzieci: Brooklyna Josepha, Romeo Jamesa i Cruza Davida oraz córkę Harper Seven. W mediach społecznościowych prawdziwą furorę robi zdjęcie, na którym widać rodzinę w komplecie.

Zarówno Victoria jak i David opublikowali na Instagramie zdjęcie, na którym pozują razem ze swoimi dziećmi. To, co przykuło uwagę fanów rodziny Beckhamów najbardziej, to fakt, jak bardzo dzieci słynnej pary się zmieniły, „jak wydoroślały”. „My” – podpisała fotografię projektantka mody. „Dziękuję Miami za ten piękny tydzień” – napisał pod zdjęciem David Beckham. To, co działo się podczas pobytu w Miami na bieżąco relacjonował również Romeo, a także jego młodszy brat.

Fani w mediach społecznościowych byli zachwyceni. „Co za rodzina”, „Jesteście niesamowicie piękni”, „Nie ma to jak rodzinka w komplecie” – komentowali internauci. „Pięknie wyglądacie”, „Pozazdrościć”, „Wspaniała rodzina” – dodawali inni. Jak myślicie, kto jest bardziej podobny do utalentowany mamy, a kto do znanego taty?

