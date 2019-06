Tajemnicza śmierć młodego małżeństwa. Zarazili się wirusem na Fidżi

O sprawie poinformował magazyn „People”. David i Michelle Paul pochodzą z Forth Worth w Teksasie. Ostatnio małżeństwo wybrało się w wymarzoną podróż na Fidżi. Ich dwuletni syn oraz córka Davida z poprzedniego związku zostali w Stanach, dzięki czemu para mogła cieszyć się czasem spędzonym we dwoje. Niestety, na dzień przed zaplanowanym odlotem do ojczyzny oboje poczuli się źle. Michelle podczas studiów czynnie uprawiała sport, a jej mąż był weteranem sił powietrznych. Pomimo dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej, ich organizmy nie poradziły sobie z tajemniczym wirusem.

Trwa śledztwo

Najpierw lekarze przegrali walkę o życie Michelle. Wówczas dyrekcja szpitala podjęła decyzję o przetransportowaniu Davida do szpitala w Australii, gdzie planowano przeprowadzić dodatkowe leczenie. Niestety, mężczyzna zmarł jeszcze na Fidżi.

Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną śmierci małżeństwa, a śledztwo w tej sprawie prowadzi lokalna policja. Do współpracy zaproszono także Ministerstwo Zdrowia, które zleciło przeprowadzenie specjalistycznych badań. W sprawę zaangażowała się również ambasada Stanów Zjednoczonych. Ciała Davida i Michelle czekają na transport do ojczyzny. Jeśli jednak okaże się, że do ich śmierci doprowadziła zaraźliwa choroba, konieczna będzie kremacja.

