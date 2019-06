Dzieci wzięły udział w korridzie. Po walce dostały odcięte uszy i ogony byków

Jak podaje „El Periodico”, korrida z udziałem dzieci miała miejsce 2 czerwca w Kordobie. Nagranie z tego wydarzenia pojawiło się na twitterowym koncie Animal Guardians, czyli organizacji zrzeszającej obrońców praw zwierząt. Na filmiku widać, jak kilkoro nieletnich biega z płachtami, a jeden z nich wbija szpikulec w kark byka. Gdy zwierzę upadło na ziemię i prawdopodobnie jeszcze żyło, podszedł do niego dorosły mężczyzna, odciął ucho oraz ogon i wręczył te „trofea” dzieciom. Ostrzegamy, poniższe nagranie jest drastyczne.

Aktywiści oburzeni

Działacze Animal Guardians przyznali w rozmowie z dziennikarzami, że takie wydarzenie jest organizowane co roku, a impreza ma być formą hołdu dla mieszkających w okolicy kobiet. Chociaż arena do walki może pomieścić 17 tys. osób, to na trybunach pojawiło się ich dwa tysiące, w tym również dzieci. Marta Esteban z Animal Guardians przyznała, że wydarzenie jest również formą promocji uczniów uczęszczających do różnych szkół korridy na terenie Andaluzji. – Ucho lub ogon zwierzęcia jest oferowany torreadorom jeśli ci dobrze się sprawują, a następnie pokazywane publiczności – dodała. Zaznaczyła przy tym, że nie wiadomo, w jakim wieku byli uczestnicy walk. Prawo dopuszcza, że w takim zabijaniu zwierząt mogą brać udział osoby od 14 roku życia.

Aktywiści domagają się zdecydowanych działań polityków. Chcą, by tego typu wydarzenia przestały być organizowane w Hiszpanii, by tym samym chronić dzieci i młodzież przed przemocą. Twierdzą, że zwierzęta są skazywane na dodatkowe cierpienia wynikające z faktu, że niedoświadczeni uczniowie mogą zadawać nieudane pchnięcia, niepotrzebnie przedłużając ich cierpienie. Zachęcają również kobiety mieszkające w Kordobie, by te sprzeciwiły się organizowaniu walk, które rzekomo mają być hołdem dla nich. – Wykonywanie takiego aktu przemocy i tortur wobec byków na cześć kobiet jest obrazą. Kobieta jest z natury pełna współczucia, a nie sadyzmu czy obojętności wobec cierpienia innych – podsumowała Esteban.

Czytaj także:

Okaleczyli rekina i pochwalili się nagraniem w sieci. Odpowiedział im Jason Momoa