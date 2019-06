Pijani policjanci zabili 5-latka? Mieli go postrzelić w głowę

Perejesław Chmielnicki to miasto położone na Ukrainie, niedaleko Kijowa. Jak donosi 112.international, doszło tam do tragedii. Z wstępnych ustaleń wynika, że 5-letni chłopiec o imieniu Kyrylo został postrzelony przez pijanych funkcjonariuszy policji w głowę. W piątek 31 maja 2019 roku Kyrylo z poważnym urazem głowy trafił na oddział intensywnej terapii. Po pewnym czasie został przewieziony do Kijowa, gdzie był poddawany dalszej hospitalizacji. Chłopiec do placówki trafił w stanie krytycznym. Mimo starań lekarzy, dziecka nie udało się uratować. Kyrylo zmarł.

Co ciekawe, podejrzani policjanci przedstawiają zupełnie inną wersję wydarzeń. Przekonują, że feralnego dnia Kyrylo szedł wraz z trójką innych dzieci ulicą. W pewnym momencie poślizgnął się i upadł na asfaltowy chodnik tak nieszczęśliwie, że uderzył głową, nabawiając się licznych obrażeń.

Mimo pojawiających się różnych wersji wydarzeń, w sprawie zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o celowe, ciężkie uszkodzenie ciała chłopca.

