Żona księcia Karola rozbawiła internautów. Obok stał Donald Trump

Donald i Melania Trump pojawili się 3 czerwca w Clarence House, czyli rezydencji zajmowanej przez księcia Karola oraz jego żonę, Kamilę. Na spotkaniu nie zabrakło fotoreporterów, którzy przez kilka minut mogli robić zdjęcia całej czwórce. Po tym, jak przedstawiciele mediów wykonali swoją pracę, książę Karol zaczął opuszczać pomieszczenie, by zaprowadzić gości na tradycyjną herbatę. Wówczas jego małżonka odwróciła się w kierunku fotoreporterów i... puściła oczko. Nagranie z tej sytuacji trafiło do sieci i wzbudziło zachwyt internautów. „Puszczenie oczka przez Kamilę jest prawdopodobnie najlepszą rzeczą podczas tej wizyty” – napisał jeden z użytkowników Twittera. Inni zauważyli, że jest to oznaka, iż żona Karola jest „normalną” osobą, nie stroniącą od poufałości z poddanymi. Niektórzy interpretowali puszczenie oczka jako znak, że księżna chciałaby jak najszybciej pozbyć się amerykańskich gości.

Wpadki Donalda Trumpa

Ostatnia wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii swoim przebiegiem przypomina scenariusz komedii. Można odnieść wrażenie, że prezydent USA dosłownie wszystko robi źle. Jeszcze przed przylotem w wywiadzie dla „The Sun” mówił o Meghan Markle, że jest „nasty”, co raczej nie należy do komplementów. Później wypierał się swoich słów, więc dziennikarze zamieścili w sieci nagranie z jego wypowiedzią. W przypadku burmistrza Londynu Sadiq Khana o żadnych tłumaczeniach nie może już być mowy. Trump sam na swoim koncie na Twitterze użył słowa „nasty” oraz nazwał polityka nieudacznikiem.

Wcale nie lepiej prezydentowi USA poszło z Elżbietą II. Już przy pierwszym kontakcie z królową Donald Trump złamał protokół, jowialnie poklepując ją po plecach. We wtorek 4 czerwca internauci dopatrzyli się kolejnej gafy amerykańskiego gościa. Twierdzą, że zasnął podczas jej przemówienia. I oczywiście kwitują to lawiną żartów, z polecaniem „covfefe” na szczycie.