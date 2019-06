Donald Trump obraził Meghan Markle? Prezydent twierdzi, że to ona była nieuprzejma

Donald Trump od poniedziałku 3 czerwca przebywał z wizytą w Wielkiej Brytanii. Prezydent USA spotkał się m.in. z rodziną królewską. Nie dane mu było jednak widzieć się z Meghan Markle, która oficjalnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Meghan jest „nasty”?

Brytyjczycy spekulowali jednak, że to może nie być jedyny powód nieobecności księżnej Sussex. W 2016 roku Meghan Markle dała się bowiem poznać jako zagorzała przeciwniczka Donalda Trumpa. Amerykanka wspierała podczas kampanii prezydenckiej w USA Hilary Clinton, a jej przeciwnikowi nie szczędziła ostrych słów. Trumpa nazywała m.in. „mizoginem” i określała go jako człowieka, który dzieli kraj. Sytuacji na pewno nie poprawia to, jak polityk zareagował na twierdzenia aktorki z przeszłości.

O wypowiedzi księżnej na jego temat, Donald Trump został spytany przez angielskich dziennikarzy w przededniu jego wizyty w Zjednoczonym Królestwie, a jego odpowiedź natychmiast stała się przedmiotem publikacji w obu krajach. – Cóż mogę powiedzieć. Nie wiedziałem, że była taka złośliwa (prezydent użył słowa „nasty”, które może oznaczać też paskudna, wstrętna czy nieprzyjemna – red) – stwierdził Donald Trump w wywiadzie udzielonym tabloidowi „The Sun”.

Co z tą złośliwością?

Słowa polityka były szeroko komentowane w mediach, a dziennikarze i internauci dopisali je do listy wpadek związanych z wizytą na Wyspach. Trump został zapytany o swoją wypowiedź w programie „Good Morning Britain”, którego fragmenty pojawiły się w mediach społecznościowych 5 czerwca. Polityk wyjaśnił, że nie miał na myśli, iż Meghan jest „złośliwa”. Uściślił, że księżna po prostu w taki sposób zachowywała się w stosunku do niego. – Była wobec mnie złośliwa i to jest w porządku. Nie byłoby w porządku, gdybym ja był wobec niej wredny, na szczęście nie byłem. Ale wiesz co? Uważam, że świetnie sobie radzi. Mam nadzieję, że dobrze jej tutaj, uważam, że jest bardzo miła – podkreślił Trump.

Prowadzący wywiad Piers Morgan zapytał prezydenta USA o to, czy słowa na temat Meghan były przedmiotem jego rozmowy z Harry. Część mediów spekulowała bowiem, że książę unikał polityka podczas jego spotkania z rodziną królewską. – Było wręcz przeciwnie. Tak naprawdę on spędził dużo czasu na rozmowach z Ivanką i moją rodziną. Nie mógłby być milszy. Myślę, że jest świetnym gościem – stwierdził Trump. Dodał, że sam również rozmawiał z Harrym.

Trump: To fake news

W niedzielę Donald Trump odciął się od swoich słów z wywiadu dla „The Sun”, twierdząc na Twitterze, że cytat został zmanipulowany. „Nigdy nie określiłem Meghan Markle słowem 'nasty'. Zmyśliły to fake news media i zostały na tym przyłapane. Czy CNN, New York Times i inni przeproszą? Wątpię!” – napisał na Twitterze prezydent USA.

Problem w tym, że od soboty w serwisie „The Sun” dostępna jest wersja audio wywiadu, która przeczy wpisowi prezydenta. Nagranie zawiera fragment dotyczący przyszłego spotkania z rodziną królewską. Donald Trump pytany jest o to, czy żałuje, że nie spotka księżnej Meghan, która jest na urlopie macierzyńskim. Dziennikarz podkreśla w pytaniu, że Amerykanka w trakcie kampanii nie szczędziła przyszłemu prezydentowi USA krytyki. – Nie wiedziałem o tym. Nie, nie wiedziałem – komentuje Donald Trump. Wysłannik "The Sun" dodaje: "Mówiła, że przeprowadzi się do Kanady, jeśli zostaniesz wybrany na prezydenta. Okazało się, że przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii". Wówczas Donald Trump odpowiada: "Wiele osób się tu przenosi. Co mogę powiedzieć? Nie wiedziałem, że była taka złośliwa".

Pytany później, czy z jego perspektywy to dobrze, że Amerykanka jest księżniczką w Wielkiej Brytanii, prezydent USA stwierdził dyplomatycznie, że to świetnie, a Meghan na pewno wyśmienicie sobie poradzi w tej roli. – Będzie bardzo dobra. Będzie bardzo dobra. Mam nadzieję – odparł polityk.

