Była we wszystkich krajach świata, ma 21 lat. Zobaczcie jej zdjęcie z Polski

Na stronie internetowej kobiety lexielimitless.com, 21-latka z dumą prezentuję tabelę, w której przedstawia z jednej strony listę krajów, które odwiedziła, a z drugiej pustą listę krajów, które jeszcze niedawno były do „odhaczenia” . Poszukiwaczka przygód dokumentowała swoje liczne podróże nie tylko na swoim blogu, ale także na swoim profilu na Instagramie, gdzie liczba obserwujących zdaje się być dość mała, jak na to, czego dokonała w tak młodym wieku Lexie. 21-latka obecnie ma ponad 74 tysiące fanów. Można jednak spodziewać się, że z czasem ich przybędzie – rekord Lexie nie będzie łatwo pobić.

Rodzice Alford prowadzili biuro podróży, co, jako małej dziewczynce, dało jej możliwość odwiedzenia miejsc takich jak Kambodża, Dubaj i Egipt. W wieku 12 lat podjęła decyzję, że będzie oszczędzać, aby kiedyś móc zwiedzić 196 krajów świata. W wieku 18 lat zdała sobie sprawę, że odwiedziła już 72 kraje. W październiku 2016 roku policzyła, że jeżeli zobaczy pozostałe 124 państwa, zagwarantuje jej to pobicie rekordu.

– Szczerze mówiąc na początku chciałam po prostu robić to, co chce i przy okazji zwiedzać świat – mówiła 21-latka. – Dopiero później zdałam sobie sprawę z tego, że zainspiruje innych ludzi, a zwłaszcza młode kobiety – dodała. – Świat nie jest taki straszny, jakim widzimy go w mediach. Wszędzie jest dobro – podkreśliła.

