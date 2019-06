Theresa May nie jest już liderem Partii Konserwatywnej. Co teraz czeka brytyjski rząd?

Odejście Theresy May ma związek z kryzysem, jaki w Partii Konserwatywnej pojawił się w związku z umową brexitową. Dotychczasowa szefowa rządu zaczęła tracić na popularności, a decyzje przez nią podejmowane nie podobały się wielu politykom z jej ugrupowania. 7 czerwca May przestała być liderem Partii Konserwatywnej, a na fotel premiera pozostanie do czasu, aż zostanie wybrany jej następca. O dalszym przebiegu procedury związanej z wyłonieniem nowego szefa rządu poinformowało BBC.

Spośród wszystkich polityków Partii Konserwatywnej znajduje się aż 11 kandydatów do objęcia stanowiska lidera ugrupowania oraz tym samym szefa rządu. Zgłaszanie nominacji potrwa do poniedziałku 10 czerwca. Pierwsze głosowanie odbędzie się już trzy dni później, a kolejne 18 i 19 czerwca. Każdy etap głosowania będzie wiązał się z sukcesywną eliminacją kandydatów aż do momentu, gdy w grze pozostaną dwa nazwiska. Nowego lidera powinniśmy poznać już 22 czerwca.

Przemówienie Theresy May

Theresa May o swojej decyzji poinformowała 24 maja. Szefowa rządu zaznaczyła, że od pierwszego dnia urzędowania jej misją było to, żeby uczynić Wielką Brytanię krajem dobrym do życia dla wszystkich, a nie wybranych oraz by wcielić w życie wyniki unijnego referendum. – W 2016 roku daliśmy Brytyjczykom wybór. Wbrew wszelkim przewidywaniom zagłosowali, by opuścić Unię Europejską. Dziś, tak samo jak trzy lata temu, jestem pewna, że w demokracji, jeśli da się ludziom wybór, ma się obowiązek implementacji ich decyzji – podkreśliła May.

Zapewniła przy tym, że zrobiła wszystko, by tak się stało. – Negocjowałam warunki naszego wyjścia i relacji z najbliższymi sąsiadami, by chronić miejsca pracy, nasze bezpieczeństwo i jedność. Zrobiłam wszystko, co mogłam, by przekonać posłów do akceptacji tej umowy. Niestety, nie udało się – przyznała. – Próbowałam trzykrotnie – dodała.

Nieudany brexit

– Teraz jest dla mnie jasne, że w najlepszym interesie naszego kraju leży, by wysiłki (na rzecz brexitu – red.) prowadził nowy premier – stwierdziła May. – Tak więc ogłaszam dziś, że zrezygnuję z pozycji przewodniczącej Partii Konserwatywnej w piątek 7 czerwca, tak by mógł zostać wybrany mój następca – oświadczyła Theresa May. Jak wyjaśniła, ten proces rozpocznie się w tygodniu po rezygnacji. Premier zaznaczyła, że poinformowała o swojej decyzji królową i zapowiedziała, że do wyboru nowego premiera będzie sprawować urząd. – Jest i zawsze pozostanie dla mnie przedmiotem głębokiego żalu to, że nie udało mi się wdrożyć brexitu – zaznaczyła. Jak wskazała, teraz jej następca będzie musiał znaleźć kompromis, co stanie się możliwe tylko przy dobrej woli obu stron.

– Jestem dumna z postępu, którego dokonaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat. Zakończyliśmy dzieło, które zaczęli David Cameron i George Osborne – stwierdziła, wymieniając m.in. zniwelowanie deficytu, rozwój budownictwa dla młodych ludzi, zapewnienie miejsc pracy i działania na rzecz środowiska.

