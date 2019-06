Gdy miał 10 lat został aresztowany. Prokuratura chce go ukrzyżować

Jak podaje CNN, według dokumentów sądowych Murtaja Qureirisa, chłopiec miał 10 lat, kiedy rzekomo towarzyszył też swojemu bratu Aliemu w ataku na posterunek policji w mieście Awamiya. Mieli wówczas wrzucić do obiektu koktajle Mołotowa. Nie jest jasny do końca wiek odpowiedzialności prawnej w Arabii Saudyjskiej, jednak według Human Rights Watch w 2006 roku podniesiono go do 12 lat. Kraj ten zapewniał także ONZ, że nie wymierza kary śmierci dla przestępców, którzy są poniżej tego wieku.

Mimo to Qureiris, który dużą część swojego życia spędził w więzieniu, oskarżony został jako 10-latek o „przynależność do ekstremistycznej grupy terrorystycznej” . Chłopiec zaprzeczył wszelkim zarzutom i przekonywał, że zeznania, na których opiera się prokuratura, zostały wymuszone.

Brat Murtaja zmarł, gdy ten miał 11 lat. Podczas jego pogrzebu żałobnicy skandowali antyrządowe hasła. Wiadomo, że Qureiris co najmniej rok i trzy miesiące aresztu spędził w odosobnieniu.

CNN podaje, że chociaż prokuratura nie uznała, że Qureiris jest odpowiedzialny za utratę życia przez kogokolwiek, stara się nałożyć na chłopaka najsurowszą formę kary śmierci, czyli ukrzyżowanie lub rozczłonkowanie po egzekucji.