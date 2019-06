Noworodek w plastikowej torbie. Policja szuka matki

W czwartek 6 czerwca 2019 roku dziewczynka została znaleziona na zalesionym terenie w Cumming przez przechodnia, który usłyszał jej płacz. Noworodek był zawinięty w torbę foliową. Mężczyzna zawiadomił policję. Ratownicy udzielili dziewczynce pierwszej pomocy, a następnie przetransportowali dziecko do szpitala. W placówce noworodka nazwano India. Po przebadaniu dziecka, lekarze stwierdzili, że dziewczynka przyszła na świat przed godziną.

– To było działanie Boga, że znalazłem tego brzdąca – powiedział Alan Ragatz w rozmowie z CNN. Mężczyzna opisał dokładnie zdarzenie. Spacerował po zalesionej okolicy ze swoimi trzema córkami. Nagle usłyszeli „dziwny krzyk”. Na początku myśleli, że te dźwięki wydaje jakieś zwierzę. Zdecydowali się podejść bliżej. Wówczas zobaczyli dziecko w plastikowej torbie. – Ona żyła. Płakała, więc doszliśmy do wniosku, że to dobry znak. Mogło być gorzej – powiedział mężczyzna. Stan dziewczynki lekarze określają jako dobry.

Policja apeluje do osób, które mogą mieć informacje o matce dziecka, by przekazywali je funkcjonariuszom. Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie.