Kobieta chciała otworzyć drzwi do toalety w samolocie. Pomyliła je z awaryjnymi

Na pokładzie pakistańskich linii lotniczych miała miejsce nietypowa sytuacja. Gdy maszyna stała na pasie startowym, jedna z pasażerek chciała skorzystać z toalety. Przez pomyłkę dotknęła przycisku, który służył do otarcia drzwi awaryjnych. Wówczas automatycznie wysunęła się dmuchana rampa do ewakuacji. Do zdarzenia doszło 7 czerwca.

Przedstawiciele Pakistan International Airlines potwierdzili, że doszło do opisywanego incydentu, a także „wyrazili ubolewanie z powodu niedogodności, które wystąpiły”. PIA zapewniło także, że zagwarantowało pasażerom odpowiednią opiekę. Lot z Manchesteru został opóźniony o osiem godzin. Linia lotnicza zaapelowała do pasażerów, aby przed wylotem zawsze zapoznawali się z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać na pokładzie.

Niezadowoleni klienci Pakistan International Airlines w mediach społecznościowych informowali, że przez pewien czas nie mogli odzyskać swoich bagaży.