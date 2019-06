Katastrofa na Manhattanie. Helikopter uderzył w wieżowiec

W budynek znajdujący się na skrzyżowaniu 7 alei i 51 ulicy, niedaleko stacji metra Broadway, Times Square uderzył w poniedziałek 10 czerwca helikopter. Z informacji agencji Reutera wynika, że tego dnia w Nowym Jorku odnotowano silne opady deszczu, a także pojawiła się gęsta mgła, która znacząco ograniczała widoczność. Według nowojorskiej straży pożarnej to właśnie złe warunki pogodowe miały się przyczynić do katastrofy. Oficjalna przyczyna zdarzenia nie została jednak na razie podana. Na miejscu zdarzenia pojawił się gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Polityk przekazał, że w wyniku tragedii zginęła co najmniej jedna osoba.