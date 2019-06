Premier Grecji rozwiązuje parlament. Kraj czekają przedterminowe wybory

Cipras wezwał do rozpisania wyborów na cztery miesiące przed upływem kadencji obecnego parlamentu. Głównym argumentem była w tym wypadku deklarowana chęć uniknięcia długiej walki wyborczej, niekorzystnej dla wciąż podnoszącej się po kryzysie gospodarki kraju. Rządząca krajem lewicowa Syriza w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego poniosła bolesną klęskę, tracąc do opozycyjnej Nowej Demokracji aż 9 punktów procentowych. Na prawicowe ugrupowanie zagłosowało 33,1 proc. Greków. Syriza uzyskała 23,8 proc. głósów.

Syriza zdobyła władzę, obiecując Grekom koniec polityki polegającej na surowych oszczędnościach. Gdy jednak wygrała wybory, rzeczywistość - m.in. pod postacią zagranicznych pożyczkodawców i unijnych instytucji - zmusiła ją do odpowiedzialnej polityki. Dopiero w ubiegłym roku zakończony został ostatni z grupy tzw. programów ratunkowych. W tym czasie kraj zapożyczył się na łączną sumę 280 miliardów euro.