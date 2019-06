Wzruszający apel męża umierającej biegaczki. „Wyślijcie jej ostatnią wiadomość”

Gabriele Grunewald uczęszczała na uniwersytet w Minnesocie. Tam czynnie uprawiała biegi przełajowe, raz po raz poprawiając wyniki. Załamanie kariery przyszło w 2009 roku, kiedy u Amerykanki wykryto rzadki nowotwór gruczołu ślinowego. Rok później usłyszała kolejną diagnozę: rak tarczycy. Pomimo niesprzyjających okoliczności zdrowotnych, Grunewald wciąż biegała. W 2012 roku zajęła czwarte miejsce w przełajowych mistrzostwach USA i była o krok od powołania na Igrzyska Olimpijskie. Swoje treningi dokumentowała na Instagramie, w czym wspierał ją mąż Justin, również trenujący biegi. Ostatnio poinformował, że stan żony znacznie się pogorszył.

Ostatnia wiadomość

Grunewald wylądowała na oddziale intensywnej terapii po tym, jak wykryto u niej wstrząs septyczny. Mąż biegaczki przekazał, że jej stan wciąż się pogarsza, a lekarze zdiagnozowali postępującą niewydolność wątroby. Rodzina podjęła decyzję o przeniesieniu 32-latki do domu, by tam mogła przebywać w komfortowych warunkach. „Chciałbym, żebyście wiedzieli, ze ona wciąż żyje. Możecie wysłać jej ostatnią wiadomość na jej Instagramie lub przez telefon, zanim pójdzie do nieba" – napisał Justin. Sam udostępnił list, jaki do swojej żony napisał kilka lat temu. Podziękował jej za wspólnie spędzone lata i zaznaczył, że była jego najlepszą przyjaciółką. Internauci w komentarzach również podziękowali 32-latce, pisząc o jej odwadze i wyrażając nadzieję, że ta wkrótce odnajdzie wieczny spokój.