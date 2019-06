Meghan Markle zostanie redaktor naczelną „Vogue'a”. Wyda najważniejszy numer

Zagraniczne media zelektryzowała informacja o powrocie Meghan Markle do świata dziennikarstwa. Jak podaje US Weekly, wszystko wskazuje na to, że będzie to powrót epizodyczny. Księżna Sussex zostanie redaktor naczelną na czas przygotowania wrześniowego, brytyjskiego numeru magazynu „Vogue”. Jest to o tyle prestiżowe wyróżnienie, że właśnie w tym miesiącu ukazują się najistotniejsze teksty, a publikacja liczy sobie zazwyczaj najwięcej storn. Na łamach numeru pojawiają się trendy na jesień i zimę oraz artykuły traktujące o ważnych sprawach społecznych.

Meghan Markle prawdopodobnie nie tylko zredaguje numer pracując nad jego całokształtem, ale również napisze swoje teksty. Dziennikarze spekulują, że nie zabraknie w nich opinii na temat polityki Donalda Trumpa, o której księżna już w przeszłości chętnie się wypowiadała. Żona księcia Harry'ego ma również zaprosić do współpracy inne sławne kobiety, chociaż ich nazwiska nie zostały jeszcze upublicznione. Czytelnicy „Vogue'a” znajdą również nowe zdjęcia Meghan, które przed wydaniem numeru nie będą nigdzie publikowane.

Pierwsze wyjście od czasu porodu

Uroczysta parada Tropping the colour w tym roku cieszyła się wyjątkowo dużą uwagą. Oczy Brytyjczyków i obiektywy fotoreporterów skupione były mocno na Meghan Markle, dla której był to pierwszy oficjalny występ od momentu urodzenia dziecka.

Uroczystą paradę zorganizowano z okazji oficjalnych urodzin królowej Elżbiety II. Oficjalnych, ponieważ w rzeczywistości urodziła się ona 21 kwietnia. Królowa skończyła w tym roku 93 lata. Dzięki tej okazji, w sobotę 8 czerwca obywatele Wielkiej Brytanii i całego świata mogli oglądać tamtejszą rodzinę królewską w komplecie. Była to też doskonała sposobność do zrobienia zdjęć wszystkim członkom królewskiego rodu, w tym także do zdjęcia grupowego.

