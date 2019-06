Melania Trump rzadko przemawia publicznie. Podczas wizyty polskiej pary prezydenckiej zrobiła wyjątek

Melania Trump bardzo rzadko wypowiada się publicznie. Dlatego też dziennikarze odnotowują każde, nawet najkrótsze przemówienie amerykańskiej Pierwszej Damy. W trakcie wizyty w Białym Domu polskiej pary prezydenckiej Melania Trump powiedziała w rozmowie z mediami, że bardzo się cieszy z powodu tego spotkania. – Czekam z niecierpliwością na nasze rozmowy na temat dzieci. Kwestie te poruszaliśmy także podczas naszej wizyty w Polsce. Chciałabym się dowiedzieć, z jakimi problemami borykają się polskie dzieci – mówiła Pierwsza Dama. W tym kontekście warto dodać, że jakiś czas temu żona amerykańskiego prezydenta zainicjowała kampanię Be Best, która skupia się na rozwiązywaniu problemów dzieci czy przeciwdziałaniu cyberprzemocy. Podczas powitania w Białym Domu Donald Trump zwracając się do swojej żony i Agaty Kornahuser-Dudy podkreślił, że obie panie dobrze się znają i zjedzą wspólnie lunch.

„Sojusz z Polską jest znacznie silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej”

Wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Polski podpisali w środę w Białym Domu Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump. Zgodnie z tą deklaracją, USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce. W najbliższej przyszłości ta trwała obecność wzrośnie o około 1000 dodatkowych żołnierzy.To najważniejsze wydarzenie dzisiejszej wizyty polskiej Pary Prezydenckiej w Białym Domu. Po powitaniu i wspólnych rozmowach gospodarze przygotowali dla polskiej Pary Prezydenckiej niespodziankę – przelot nad Waszyngtonem dwóch amerykańskich myśliwców piątej generacji F-35.

– Sojusz z Polską jest znacznie silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Podpisaliśmy dziś wspólną deklarację o poszerzeniu współpracy wojskowej między naszymi krajami. Łączy nas prawo, cywilizacja i historia. Gdy byłem w Polsce, byłem dumny, że mogę stanąć obok weteranów Powstania Warszawskiego – mówił przywódca USA. – USA i Polska będą czynić dalsze wysiłki we współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Polska wkrótce zapewni infrastrukturę dla 1000 amerykańskich żołnierzy. Rząd amerykański nie poniesie tutaj żadnych kosztów, będą to koszty po stronie Polski. Polska kupi nasze doskonałe samoloty F-35. To wspaniała wiadomość. Bardzo się cieszę, że polska armia będzie się modernizować przy pomocy sprzętu z USA. Polska podjęła bardzo poważne kroki. Przed nami jest jeszcze pewna praca, ale jestem przekonany, że Polska niebawem będzie mogła przystąpić do naszego programu wizowego – dodał Donald Trump.

