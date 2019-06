Ojciec i córka zginęli w wypadku samochodowym. Jechali na urodziny dziewczynki

Monika i Mukesh Deshmukh chcieli sprawić, by trzecie urodziny ich córki były wyjątkowe. Postanowili, że zorganizują je na plaży. 36-letnia Monika prowadziła samochód i nie zatrzymała się przed znakiem stopu. Doszło do tragicznego wypadku. Mąż kobiety zginął na miejscu, a ich córeczka została przewieziona do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować dziewczynki. Monika została przetransportowana samolotem do szpitala. Jej obrażenia lekarze ocenili jako „ciężkie, ale nie zagrażające życiu”. Do zdarzenia doszło w Karolinie Północnej.

W sieci rozpoczęto zbiórkę na rzecz rodziny tragicznie zmarłego Mukesha i jego córki. Jak podaje People, dotychczas zebrano ponad 140 tys. dolarów. „Tęskni za nim jego żona, rodzice i wielu przyjaciół. Mukesh był prawdziwym dżentelmenem o spokojnej naturze. Pomagał przyjaciołom, rodzinie i osobom, które znalazły się w potrzebie” – czytamy w opisie zbiórki. „Założyliśmy tę zbiórkę, aby pomoc rodzinie Mukesha, by mogla zrealizować swoje podstawowe potrzeby. Składamy wyrazy głębokiego współczucia” – dodano.

