Donald Trump pisze o „księciu wielorybów”. Internauci odpowiedzieli memami

Donald Trump pochwalił się na Twitterze spotkaniami z europejskimi przywódcami. Wspomniał o królowej Anglii, premier Wielkiej Brytanii, premierze Irlandii, prezydentach Francji i Polski. A także o księciu... wielorybów.

To oczywiście literówka amerykańskiego prezydenta, który napisał o księciu wielorybów (prince of whales), chcąc wspomnieć o spotkaniu z Karolem, księciem Walii (Prince of Wales). „Każdego dnia spotykam się i rozmawiam z „zagranicznymi rządami”. Właśnie spotkałem się z królową Anglii (Wielkiej Brytanii), księciem wielorybów, premier Wielkiej Brytanii, premierem Irlandii, prezydentem Francji i prezydentem Polski. Rozmawialiśmy o «wszystkim»” – napisał Donald Trump na Twitterze.

Wpadka prezydenta USA piszącego o spotkaniu z „księciem wielorybów” natychmiast została podchwycona przez internatów, którzy wyśmiali ją, tworząc memy na Twitterze.

