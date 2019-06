Niemowlę zaraziło się wirusem podczas chrztu. Matka ostrzega innych rodziców

Ashleigh White, mama czterotygodniowego Noaha Tindle zauważyła, że jej synek ma zaczerwienioną i nabrzmiała powiekę. Przestraszona 21-latka z angielskiego Barnsley postanowiła skonsultować się z lekarzem. Medyk stwierdził, że chłopiec ma niedrożny kanał łzowy. Mimo zastosowania się do zaleceń lekarze problemy nie ustępowały. Kiedy kobieta ponownie poszła do lekarza po tym, jak spod powieki zaczęła się wydobywać ropna wydzielina okazało się, że do problemów ze zdrowiem chłopca przyczynił się...chrzest.

Okazało się, że podczas sakramentu dziecko zostało zarażone wirusem HSV-1. Jest to wirus, który stanowi spore zagrożenie dla osób, które mają obniżoną odporność np po przeszczepach, ale także dla noworodków. Lekarze stwierdzili, że dziecko zaraziło się wirusem, kiedy zostało pocałowane podczas chrztu przez jednego z gości. Noworodek musiał przejść terapię antywirusową - przez dwa tygodnie miał podawane dożylnie specjalne leki. Z kolei przez następne pół roku musiał przyjmować inny lek przeciwwirusowy. Ponieważ problemy ze zdrowiem powróciły, chłopiec będzie musiał przyjmować leki aż do marca 2020 roku. Matka chłopca postanowiłaostrzec innych rodziców, aby szczególnie w okresie noworodkowym dbali o zdrowie swoich dzieci.