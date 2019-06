To prawdopodobnie największe psy na świecie. 28-latka ma ich aż dziewięć

Mackenzie Makatche udzieliła wywiadu „The Philadelphia Inquirer”. Mieszkająca w Pensylwanii kobieta już kilka lat temu razem z matką sprowadziła do domu siedem nowofundlandów. Tak rozpoczęła się ich imponująca hodowla, którą 28-latka kontynuuje teraz samodzielnie. Jej matka chciała założyć organizację terapeutyczną, by w ten sposób zwierzęta mogły nieść pociechę śmiertelnie chorym osobom. Zapewne nie spodziewała się, że zostanie pierwszą „pacjentką” swoich czworonogów.

Jesienią 2016 roku i matki Makatche zdiagnozowano raka jelita grubego. Kobieta zmarła 1,5 roku później. – Gdyby nie psy, byłoby wiele dni,kiedy nie potrafiłabym nawet wstać z łóżka po śmierci mamy – przyznała 28-latka. – Dały mi tyle powodów do uśmiechu – dodała. Teraz Makatche dąży do spełnienia marzeń swojej mamy. Obecnie ma dziewięć nowofundlandów, a już trzy z nich ukończyły szkolenia terapeutyczne. Kolejne wkrótce wstąpią w ich ślady. 28-latka zajmuje się również sprzedażą szczeniaków, ciągle utrzymując kontakt z „przybranymi rodzinami” swoich podopiecznych.

Skąd pochodzą nowofunlandy?

Nazwa tej wyjątkowej rasy pochodzi od nazwy miejsca, gdzie została ona wyhodowana – Nowej Fundlandii w Kanadzie. Potocznie na zwierzęta tej rasy mówi się wodołazy. Rasa powstała w wyniku krzyżówek psów zamieszkujących wyspę Indian Beotuk z dużymi psami do polowań na niedźwiedzie, które zostały przywiezione przez Wikingów. Rasa ta cieszyła się powodzeniem i ciągle się rozwijała do momentu wybuchu I i II wojny światowej, w takcie której stanęła na granicy wymarcia. Przyrost osobników odnotowano dopiero w latach 50. Uwagę zwracają przede wszystkim ogromne rozmiary nowofundlandów. Samce mogą osiągać wagę 60, a nawet 70 kilogramów i mieć długość od 72 do 90 centymetrów. Samice nie przekraczają wagi 55 kilogramów. Psy te są uważane za niezwykle łagodne i spokojne.