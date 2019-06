Kaznodzieja chce kary śmierci dla osób LGBT. „Są brudnymi zwierzętami”

Jak podaje CNN, Grayson Fritts przewodniczy małej wspólnocie w Knoxville, która należy do All Scripture Baptist Church, czyli Kościoła Baptystów. Na początku czerwca Fritts, który pracuje także w miejscowym biurze szeryfa jako detektyw, wygłosił kontrowersyjne kazanie. – Bóg dał władzę cywilnemu rządowi, by w 2019 roku wysłać policję do dziwaków LGBT i aresztować ich oraz przeprowadzić proces. Jeśli zostaną skazani, to mają zostać skazani na śmierć – powiedział mężczyzna. Dodał, że łatwo będzie aresztować takich ludzi podczas imprez typu parady gejów. – Oni wyznają kim są, że są brudnymi zwierzętami – dodał.

Prokurator zbada sprawę

Wspólnota opublikowała kazanie w sieci, ale materiał zniknął po tym, jak media zajęły się jego omówieniem. Sam zainteresowany w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że jego poglądy dotyczące osób LGBT nie przeszkadzają mu w pracy jako funkcjonariusz organów ścigania. Okazuje się, że podobne spojrzenie mają jego współwyznawcy. Na stronie Kościoła znajduje się wzmianka, o wierze w to, że „sodomia (homoseksualizm) jest grzechem przeciwko naturze”. Dodano, że zgodnie z Księgą Kapłańską grzech ten powinien być karany śmiercią, a żaden homoseksualista nie może dołączyć do Kościoła Baptystów.

Charme Allen, prokurator okręgowy z hrabstwa Knox, wydał oświadczenie, w którym opinie głoszone przez Frittsa określił jako „obraźliwe i naganne”. Dodał, że przyjrzy się tej sprawie. Fritts przebywa obecnie na płatnym zwolnieniu chorobowym.

Czytaj także:

Kontrowersyjne słowa biskupa-elekta. Chodzi o rolę kobiet i pedofilię wśród księży