Studenta nie było stać na czynsz. Wybudował domek na kółkach

Jak podaje Media Drum World, Bradley mieszka w Jacksonville na Florydzie. Student w rozmowie z portalem przyznał, że po ukończeniu szkoły średniej poszedł na studia i wynajął mieszkanie. Po opłaceniu czynszu stwierdził, że ciężko mu będzie wiązać koniec z końcem. Wrócił do domu rodzinnego i zaczął systematycznie oszczędzać pieniądze. Uzbieraną gotówkę zamierzał przeznaczyć na budowę własnego lokum.

Stylizacja na dom wakacyjny

Bradley na Instagramie dokumentował postępy prac. Zakupił deski oraz zaprosił do współpracy znajomych, którzy pomogli mu w skonstruowaniu mierzącego około 8 metrów długości domku. Z zewnątrz przypomina on rezydencje stawiane na plażach Florydy. Domek, którego koszt budowy wyniósł około 12 tysięcy dolarów, został nazwany przez studenta Rolling Quarters. Bradley chciał tym samym nawiązać do faktu, że jego nowe lokum jest na kółkach.

Chociaż mieszkanie jest niewielkie, to Amerykanin bardzo dobrze się w nim czuje. – Za każdym razem, gdy podjeżdżam do domu, na mojej twarzy pojawia się uśmiech, ponieważ sam to zbudowałem – dodał.

Czytaj także:

Przerobili vana na mieszkanie. Teraz podróżują po Europie