Taki przypadek zdarza się raz na dwa miliony. Dzięki temu homar zachował życie

– Pomyślałem – mamy tutaj coś wyjątkowego – przyznaje Nathan Nickerson w rozmowie z CNN. – Wszyscy wokół niego krążyli i zastanawiali się, o co chodzi i jak do tego doszło – dodaje.

Ze względu na to, że niebieski homar jest bardzo rzadko spotykany, właściciel postanowił oddać go do lokalnego akwarium. Wcześniej, przez tydzień, można było oglądać go w jego restauracji. Bez wątpienia przyciągnął rzeszę klientów. – Chcę, żeby zobaczyły go dzieci i zainteresowały się życiem morskim. Może zainspiruje je do tego, aby zostały biologami morskimi – podkreślał właściciel restauracji.

W sierpniu 2016 roku w mediach głośno było o rybaku Waynie Nickersonie z Playmouth również w stanie Massachusetts. Mężczyzna złowił wówczas niebieskiego homara podczas jednego z połowów. Jak mówił, zdarzyło się mu już to wcześniej w 1990 roku.

