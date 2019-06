Były prezydent Egiptu zmarł w sądzie

Z doniesień państwowej egipskiej telewizji wynika, że polityk stracił przytomność na sali sądowej w trakcie procesu o szpiegostwo. Nie udało się go uratować.

Muhammad Mursi miał 68 lat, był członkiem organizacji religijno-politycznej Bracia Muzułmańscy. Na prezydenta Egiptu wybrano go 30 czerwca 2012 roku. Władzę sprawował do 3 lipca 2013 roku, kiedy to został odsunięty na skutek zamachu stanu po wielodniowych demonstracjach.

Po utracie władzy usłyszał zarzuty m.in. podżegania do przemocy i do zabójstwa 10 osób, które zginęły w trakcie demonstracji. Odpowiadał także m.in. za spiskowanie z zagranicznymi organizacjami w celu przeprowadzenia aktów terroru. W 2017 roku został skazany na 25 lat wiezienia za szpiegostwo na rzecz Kataru, przekazywanie tajemnic państwowych oraz poufnych dokumentów.