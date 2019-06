26-latka ma poważne problemy skórne. „Od kiedy przestałam się myć, czuję się lepiej”

26-letnia Laurie Williams z Birmingham od kilku lat cierpi z powodu infekcji zdrowotnych. Przez ostatnie miesiące zmaga się z zapaleniem wierzchnich warstw skóry. Problemy skórne pojawiły się jednak nie tylko na twarzy, ale niemal na całym ciele Brytyjki. Kobieta próbowała wielu spososób, aby pozbyć się choroby. Jeden z lekarzy doradził jej, aby przeszła na dietę wegańską, jednak ta metoda w żadnym stopniu nie przyczyniła się do poprawy kondycji skóry 26-latki.

Wcześniej stosowała także specjalne maści ze sterydami oraz starała się o jak najdłuższą ekspozycję ciała na słońce. – Początkowo specjalne kremy pomagały mi na tyle, abym mogła normalnie żyć, ale po jakimś czasie stosowania przestały być skuteczne. Potrafiłam budzić się kilka razy w nocy tylko po to, aby się podrapać. To było nie do zniesienia – opowiada. Ostatnio Williams postanowiła ograniczyć kontakt skóry z wodą. Dlatego też każdego dnia przemywa dokładnie skórę, a tylko raz w tygodniu pozwala sobie na 2-minutowy prysznic. Jak twierdzi, metoda ta przynosi najlepsze efekty spośród wszystkich stosowanych dotychczas sposobów leczenia. – Od kiedy przestałam się myć, czuję się lepiej – mówi.

Co dolega Laurie Williams?

Zapalenie wierzchnich warstw skóry, czyli inaczej egzema, objawia się obrzękiem skóry i zaczerwienieniem. Skóra jest sucha, bywa, że piecze, jest bardziej podatna na uszkodzenia i swędzenie. Egzema może przybierać różnorakie formy, może nasilać się i osłabiać w różnych okresach życia pacjenta, jednak jej charakter zasadniczo jest przewlekły, z okresami remisji, w których objawy ulegają wyciszeniu. Lekarze nie są w stanie jednoznacznie określić przyczyn jej powstawania.