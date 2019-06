Zjedzenie liczi może być śmiertelne? Odnotowano już niemal sto przypadków

Naukowcy twierdzą, że zjedzenie liczi może przyczyniać się do śmierci dzieci. By to nastąpiło, musi nastąpić szereg czynników dodatkowych. Te często mają miejsce w biedniejszych regionach Indii, gdzie odnotowano już niemal 100 przypadków zgonów, które można powiązać z wcześniejszym konsumowaniem owoców.

Jak donosi „The Independent”, od początku roku w okolicach miasta Muzaffarpur położonego na północy Indii odnotowano już 97 przypadków zgonów dzieci, w większości poniżej siódmego roku życia. Niemal 200 nieletnich wciąż pozostaje w szpitalach. Najmłodsi trafiali tam z zapaleniem mózgu, bardzo niskim poziomem cukru we krwi, wysoką gorączką oraz konwulsjami. Chociaż taki zespół chorobowy często jest powodowany występowaniem wirusa roznoszonego przez komary czy pasożyty, to w tym konkretnym regionie urzędnicy doszukują się innych przyczyn. Wnioski naukowców Niedawne badania powadzone przez Narodowe Centrum Kontroli Chorób w Indiach we współpracy z podobnym ośrodkiem w Stanach Zjednoczonych wykazały, że toksyny występujące w liczi są prawdopodobnym źródłem choroby. Ta teoria jest o tyle realna, że obszar wokół Muzaffarpur stanowi główny region uprawy tego owocu w kraju. Co więcej, występowanie choroby nasila się w połowie maja a swój szczyt ma w czerwcu czyli w czasie, kiedy następuje zbiór liczi. Dodatkowo wskazano, że większość zmarłych dzieci pochodziło z biednych i wiejskich rodzin. Naukowcy twierdzą, ze choroba może pojawić się wówczas, gdy niedożywione dziecko zje na pusty żołądek dużą ilość liczi, a później znowu przez długi czas nie spożyje normalnego posiłku. Zdaniem badaczy sytuacji nie ułatwia fakt, że lokalne szpitale nie dysponują odpowiednimi środkami, by zapewnić niezbędną opiekę takim pacjentom. Czytaj także:

