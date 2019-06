Agresywny pasażer wyprowadzony z samolotu. „To przez alergię na orzechy”

25-letni Josh Silver podróżował ze swoją dziewczyną Flavią Ivanaj z Antalyi w Turcji do Gatwick w Wielkiej Brytanii. Para leciała samolotem należącym do tureckich linii lotniczych Turkish Airlines. Podczas lotu doszło do incydentu. 25-latek zaczął się zachowywać agresywnie Uderzał w schowek na bagaże i maski tlenowe, krzyczał. Pasażera uspokajali inni podróżni oraz personel pokładowy. Po dwóch godzinach lotu sytuacja ponownie się powtórzyła. Tuż po wylądowaniu mężczyzna został wyprowadzony z samolotu przez policję.

Josh Silver tłumaczył, że jego zachowanie było spowodowane reakcją alergiczną na posiłek podany w samolocie. 25-latek ma bowiem uczulenie na orzechy. = Powiedziałem o wszystkim podczas check-inu. – Czułem się, jakbym zrobił coś złego. Potraktowali mnie jak pijanego pasażera, a ja po prostu mam alergię. Rozumiem, że mogła ich zaniepokoić moja reakcja, ale to dyskryminacja – stwierdził.

Przedstawiciele tureckich linii lotniczych podali w komunikacie, że Josh Silver zbyt późno zgłosił personelowi pokładowemu, że ma alergię. – Było zbyt późno, abyśmy mogli podjąć jakiekolwiek kroki i przygotować się na lot z tym pasażerem – tłumaczyli. Finalnie pasażer i jego partnerka musieli kupić kolejne bilety lotnicze za 550 funtów, aby móc wrócić do domu.

Czytaj także:

Chwile grozy na pokładzie. Stewardessę rzuciło na sufit, pasażerowie oblani gorącą wodą