Trenerka fitness urodziła. Podczas ciąży ćwiczyła na siłowni

Cassandra Olholm zdecydowała, że podczas ciąży nie będzie rezygnowała z ćwiczeń. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją 125 tys. użytkowników, publikowała zdjęcia z siłowni, gdzie uczęszczała mimo wyraźnie zarysowanego brzuszka. Australijka podnosiła ciężary, rozciągała się, a nawet stała na rękach. To miało ułatwić jej szybki powrót do formy po porodzie. Trenerka fitness urodziła 3 czerwca córkę, a dwa tygodnie później opublikowała nagranie, na którym mówi o swoim ciele.

Najważniejsze dobre samopoczucie

„To ciało mieściło i hodowało moją córeczkę, za co jestem bardzo wdzięczna" – napisała Olholm pod postem. Nie dzielę się tym, by porównywać jego wygląd przed i po porodzie, ale dlatego, że podobnie jak w ciąży, nasza poporodowa podróż jest bardzo wyjątkowa – dodała. Trenerka fitness wyjaśniła, że nie spodziewała się, iż jej ciało będzie wyglądało po narodzinach dziecka tak samo, jak przed. Tym bardziej nie zamierza przejmować się faktem, że jej brzuch nie jest teraz idealnie płaski.

„Trenuję w kierunku wydolności, a nie estetyki. Moje cele opierają się wyłącznie na kondycji i sile. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie mam niczego do poprawy, ale szczerze mówiąc, to nie jest teraz moim priorytetem. Najważniejsze jest, by moje ciało odzyskało zdrowie i dobre samopoczucie" – podkreśliła 28-latka. Chociaż od porodu minęły dwa tygodnie, Australijka zamierza wrócić już do treningów.