Mistrzyni Niemiec zdobywa popularność. Jest uznawana za jedną z najpiękniejszych sportsmenek

Jacqueline Otchere to mistrzyni Niemiec w skoku o tyczce i wielka nadzieja niemieckiej lekkoatletyki. Piękna 23-latka zdobyła tytuł mistrzowski w 2018 roku w Norymberdze. To jak do tej pory jej największy sukces w karierze seniorskiej. Lekkoatletka zachwyca jednak nie tylko na rozbiegu. Otchere jest uznawana za jedną z najpiękniejszych niemieckich sportsmenek.

Otchere rozpoczęła swoją przygodę ze sportem w wieku ośmiu lat. Najpierw intensywnie trenowała biegi sprinterskie, osiągając sukcesy w swoich kategoriach wiekowych. Załamanie kariery nadeszło w 2015 roku, kiedy to sportsmenka zaczęła mieć problemy z piszczelami. Kontuzje sprawiły, że nie mogła jeździć na obozy treningowe i była zmuszona do samodzielnych ćwiczeń. Wtedy pojawił się pomysł na trenowanie skoku o tyczce. Kolejne sukcesy i wzrost popularności Decyzja o zmianie dyscypliny okazała się strzałem w dziesiątkę. Otchere powoli pięła się w górę, zgłaszając aspirację do tytułu najlepszej zawodniczki w Niemczech. W ubiegłym roku najpierw zajęła piąte miejsce na halowych mistrzostwach w Dortmundzie, a później okazała się bezkonkurencyjna na zawodach w Norymberdze. Przez dziennikarzy i fanów jest zgodnie nazywana jedną z najpiękniejszych sportsmenek w kraju. Otchere prowadzi profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją już niemal 10 tys. użytkowników.

