Naukowcy odkryli „koto-lisa”. Przez lata myślano, że jest tylko legendą

Mieszkańcy Korsyki wierzyli od stuleci w legendę zgodnie z którą nieznane leśne koty o wyglądzie lisów napadały owce i kozy. W 2008 jeden z lokalnych rolników złapał zwierzę, które jego zdaniem wyglądało podobnie do tego z przekazywanych z pokolenia na pokolenie historii. Wtedy zaczęły się naukowe badania nad zwierzęciem.

Pierre Bendetti, główny technik ochrony środowiska w Narodowym Urzędzie ds. Łowiectwa i Dzikiej Przyrody

tłumaczy, że koto-lisy faktycznie żyją na ziemi, ale jest to dziki gatunek, który był wcześniej znany badaczom, jednak nie został naukowo opisany, ponieważ zwierząt z tego gatunku jest na świecie bardzo mało. Gatunek dzikiego kota przez lokalnych mieszkańców nazywany jest ghjattu volpe. Zdaniem naukowców może być on potomkiem nieznanych dotąd kotów z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Naukowiec podkreślił, że w północnych częściach Korsyki występuje jedynie 16 koto-lisów. Dlatego też badacze chcą zrobić wszystko, aby uczynić ten gatunek chronionym.

Koto-lisy przypominają wyglądem koty domowe. Od głowy do ogona mierzą około 90 cm. Mają szerokie uszy i bardzo krótkie wąsy, a także paski na przednich łapach, ciemne tylne łapy i rudy brzuch. Uzębienie jest bardzo charakterystyczne i podobne bardziej do tego, które pojawia się u psów, niż kotów. Ich wyjątkowo gęsta, a zarazem jedwabista sierść stanowi naturalną barierę odstraszającą pchły, kleszcze oraz wszy.

Pierre Benedetii dodał, że DNA zwierzęcia różni się od tego, które ma kot europejski. Jest zbliżone do afrykańskiego kota leśnego, jednak do tej pory nie zostało ono jeszcze kompleksowo przebadane.

