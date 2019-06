Rozłam w rodzinie królewskiej? Jest oświadczenie Pałacu Kensington

W czwartek Pałac Kensington ogłosił, że książę Harry i księżna Meghan nie będą dłużej prowadzili fundacji charytatywnej z księciem Williamem i jego żoną Kate. Jak podaje CNN, powołując się na informacje pochodzące od królewskich doradców, decyzja została podjęta wspólnie – przez cztery zainteresowane osoby.

Angielskie media zauważają, że z biegiem czasu William wraz z żoną, jako przyszły król i królowa Wielkiej Brytanii, przyjmują „coraz bardziej oficjalne role”. Z drugiej strony książę Harry i księżna Meghan „mogą cieszyć się większą swobodą”. Z ustaleń CNN wynika, że William i Kate zmienią nazwę organizacji charytatywnej z Royal Foundation na Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge.

W oficjalnym oświadczeniu Pałac Kensington zaznaczył, że Kate i William wciąż będą realizować dotychczasowe zadania, ale również wyznaczą i zaczną „opracowywać nowe inicjatywy dotyczące środowiska i wsparcia dla dzieci oraz rodzin”. Nie podano szczegółowych informacji na ten temat. Mamy je poznać jeszcze w tym roku.