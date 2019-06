Zatrzymano 44 osoby ws. wykorzystywania seksualnego dzieci. „Odrażająca i haniebna zbrodnia”

W ciągu ostatnich dwóch tygodni policja w Kirklees, Bradford i Leeds i innych częściach West Yorkshire aresztowała 36 mężczyzn i 3 kobiety. Są podejrzewani o wykorzystywanie seksualne dzieci. W tej sprawie pod koniec ubiegłego roku zostało zatrzymanych pięciu innych mężczyzn. Podejrzani są w wieku od 39 do 81 lat. Wszystkie 44 osoby zostały przesłuchane i zwolnione.

„Odrażająca i haniebna zbrodnia”

Funkcjonariusze dokonali zatrzymań w związku ze sprawą dotyczącą molestowania seksualnego dzieci, do którego miało dojść w rejonach Dewsbury i Batley w latach 1995-2002. Cztery dorosłe dziś kobiety miały wówczas od 12 do 16 lat.

– Wykorzystywanie seksualne dzieci jest odrażającą i haniebną zbrodnią – informują śledczy. Dodają, że oddziały policji łączą siły, by współpracować z władzami oraz różnego rodzaju organizacjami, aby wspierać ofiary, a także postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości, by uczynić kraj bezpieczniejszym. Policja zaapelowała również, by każdy człowiek, który był ofiarą wykorzystywania seksualnego, niezależnie od tego, kiedy przestępstwo miało miejsce, zgłosił się do policjantów. – Zapewniamy, że zostaniesz wysłuchany i potraktowany bardzo poważnie – informują śledczy.

