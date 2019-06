Pies zakłócał nabożeństwo w kościele. „Anioł na czterech łapach”

W kościele Nossa Senhora das Dores w mieście Belo Horizonte w Brazylii miało miejsce niecodzienne zdarzenie. Podczas odprawiania Mszy Świętej do jednego z księży podszedł pies. Początkowo Jose Geraldo Sobreira starał się zignorować zwierzę, które usiadło tuż przy jego stopach. Jednak po pewnym czasie, gdy pies wciąż go zaczepiał np. gryząc mu szatę, ksiądz zdecydował się pogłaskać zwierzaka. Od tej chwili pies zaczął zabiegać jeszcze nachalniej o uwagę. Zwierzakowi w pewnym momencie „zabawa” spodobała się na tyle, że położył się na plecach, domagając się głaskania.

Nagranie, wykonane prawdopodobnie przez jednego z parafian, trafiło do mediów społecznościowych. Zyskało ogromną popularność wśród internautów. Lokalne media nazwały psa „aniołem na czterech łapach”. Do tej pory nie ustalono, kto jest właścicielem zwierzęcia. „Piękna postawa księdza! Świat potrzebuje więcej współczucia i miłości do zwierząt!” – skomentował jeden z internautów. Inni dodawali, że kapłan wykazał się wielką cierpliwością. Kolejni deklarowali, że chętnie przygarnęliby pieska.