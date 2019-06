Przez 15 lat była weganką, nabawiła się problemów ze zdrowiem. „Moje życie jest teraz znacznie lepsze”

44-letnia obecnie Nicole Carter jest trenerką personalną. Od wielu lat zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia. Kiedy miała 18 lat, postanowiła przejść na weganizm. Kobieta wyeliminowała ze swojej diety mięso oraz wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego. Jak twierdzi, przez lata jej stan zdrowia znacząco się pogorszył. – Chociaż moja dieta była pełna warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych, nie piłam alkoholu i nie jadłam nic, co miało w składzie cukier, nie czułam się dobrze. Zmagałam się z depresją, pojawiły się u mnie stany lękowe. Problemy trawienne, wypadanie włosów, bezsenność i hipoglikemia oraz brak energii były u mnie na porządku dziennym. Co więcej, w 2012 roku lekarze zdiagnozowali u mnie wrzodziejące zapalenie okrężnicy – opowiada.

Chcąc poradzić sobie z problemami zdrowotnymi, trenerka postanowiła przejść na dietę mięsną. Każdego dnia spożywa dokładnie 470 gram mięsa. Jak twierdzi, nigdy nie czuła się lepiej, a jej waga spadła z 59 do 54 kilogramów. – Początkowo byłam zadowolona z diety wegańskiej, ale po tym jak pojawiły się u mnie problemy ze zdrowiem, musiałam coś zmienić. Wróciłam do jedzenia mięsa, włączyłam także do diety jajka. Moje życie jest teraz znacznie lepsze. Dieta wegańska nie zawsze i nie każdemu będzie służyć – tłumaczy.