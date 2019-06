Ten pies prowadzi niezwykłe życie podróżnika. Poznajcie Lokiego!

Właściciel Lokiego Kelly Lund uwielbia podróże. Kiedy przygarnął Lokiego nawet przez chwilę nie pomyślał, że jego życie może się zmieinć. – Nie wyobrażałem sobie, że mógłbym go zostawić pod opieką kogokolwiek innego. Zwierzę może dać człowiekowi mnóstwo radości. W pierwszą wspólną podróż pojechaliśmy, gdy Loki był szczeniakiem i miał zaledwie 4 miesiące – opowiadał mężczyzna. Kelly Lund i jego pies odwiedzili już wiele najpiękniejszych zakątków Ameryki Północnej m.in. Kolorado, Alaskę czy Kalifornię. – Pies nie powinien żyć w czterech ścianach, a już na pewno nie może być przywiązany do budy w ogrodzie. Chce inspirować innych do tego, aby podróżowali ze swoimi zwierzakami. Tego typu wyprawy to fantastyczne doświadczenie, a pies jest świetnym towarzyszem podróży bez względu na warunki pogodowe – wyjaśnił.

Obecnie Loki, który jest mieszańcem ras husky, malamut oraz wilk polarny ma 6 lat. Profil na Instagramie, na którym jego właściciel publikuje zdjęcia ze wspólnych wypraw obserwuje ponad 2 miliony użytkowników aplikacji. – Przed nami kolejne podróże. Chcę zobaczyć z Lokim jak najwięcej miejsc na świecie, aby mieć potem niesamowite wspomnienia, których częścią będzie mój pies – podkreślił.

