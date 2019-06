Ten pies prowadzi niezwykłe życie podróżnika. Poznajcie Lokiego!

Właściciel Lokiego Kelly Lund uwielbia podróże. Kiedy przygarnął Lokiego nawet przez chwilę nie pomyślał, że jego życie może się zmieinć. – Nie wyobrażałem sobie, że mógłbym go zostawić pod opieką kogokolwiek innego. Zwierzę może dać człowiekowi mnóstwo radości. W pierwszą wspólną podróż pojechaliśmy, gdy Loki był szczeniakiem i miał zaledwie 4 miesiące – opowiadał mężczyzna. Kelly Lund i jego pies odwiedzili już wiele najpiękniejszych zakątków Ameryki Północnej m.in. Kolorado, Alaskę czy Kalifornię. – Pies nie powinien żyć w czterech ścianach, a już na pewno nie może być przywiązany do budy w ogrodzie. Chce inspirować innych do tego, aby podróżowali ze swoimi zwierzakami. Tego typu wyprawy to fantastyczne doświadczenie, a pies jest świetnym towarzyszem podróży bez względu na warunki pogodowe – wyjaśnił.

Obecnie Loki, który jest mieszańcem ras husky, malamut oraz wilk polarny ma 6 lat. Profil na Instagramie, na którym jego właściciel publikuje zdjęcia ze wspólnych wypraw obserwuje ponad 2 miliony użytkowników aplikacji. – Przed nami kolejne podróże. Chcę zobaczyć z Lokim jak najwięcej miejsc na świecie, aby mieć potem niesamowite wspomnienia, których częścią będzie mój pies – podkreślił.

Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies Loki



Pies LokiCzytaj także:

Meghan Markle mówi o radości z adopcji psa. Internauci wytknęli księżnej sprawę z przeszłości