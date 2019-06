Rosyjska prowokacja na Bałtyku podczas ćwiczeń BALTOPS 2019

Rosyjski myśliwiec Su-24 został wykryty przez radary lotniskowca Juan Carlos I.Na filmiku nagranym z pokładu hiszpańskiego statku można zobaczyć, jak samolot, zidentyfikowany jako Su-24 należący do armii rosyjskiej, leci na małej wysokości i przy niskiej prędkości obok hiszpańskiego lotniskowca. Na jego pokładzie było ponad 900 żołnierzy. Z informacji hiszpańskiej dziennika „La Razon” wynika, że do dyspozycji pozostawało 7 myśliwców Harrier, 3 śmigłowców Sea King, a także 30-osobowej grupy marynarki wojennej i 4 jednostek desantowych LCM-1E. Dowództwo hiszpańskiej jednostki podjęło decyzję o nieodpowiadaniu na prowokację. Do zdarzenia nie odniosła się także strona rosyjska ani NATO.

Okręt Juan Carlos I brał udział w manewrach BALTOPS 2019 w ramach NATO, które są prowadzone pod dowództwem amerykańskiej marynarki wojennej. Ich głównym celem jest podniesienie poziomu własnego szkolenia i współdziałania z pozostałymi jednostkami w planowaniu i prowadzeniu operacji morskich, ze szczególnym uwzględnieniem operacji desantowych, operacji powietrznych i innych obszarów walk takich jak np. walka przeciw okrętom podwodnym. Działalność ta wzmacnia hiszpańską obecność morską na wodach Oceanu Atlantyckiego, Kanału La Manche oraz Morza Północnego i Morza Bałtyckiego.