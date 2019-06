Właścicielka wyprała kota w pralce. „Nigdy sobie tego nie wybaczę”

Jak podaje Fox News, kot spędził w pralce około 60 minut. Właścicielka zwierzęcia Stefani Carroll-Kirchoff opisała całe zajście. Stwierdziła, że planowała zrobić w środę pranie. Do bębna, gdy drzwi urządzenia były otwarte, niezauważalnie wskoczył kot.

– Musiałam być wtedy zajęta składaniem ubrań, a on najwyraźniej tam wszedł, gdy nie patrzyłam – relacjonowała Stefani w rozmowie z dziennikarzami Fox News. – To przerażające. To absolutnie przerażające – dodała. Kobieta bardzo przeżywa tę sytuację. – To będzie mnie prześladowało do końca życia. To najbardziej traumatyczne doświadczenie – powiedziała. Właścicielka zdała sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, po godzinie. Gdy otworzyła drzwi pralki zorientowała się, że jej zwierzak był tam przez cały czas. Usłyszała nagle miauczenie i zobaczyła małą, białą stopę.

Stan krytyczny

Właściciele zwierzęcia natychmiast zawieźli kota do weterynarza. Lekarz stwierdził, że Felix jest w stanie krytycznym. Dodał, że „rzadko zdarza się, aby koty przeszły przez coś takiego”. „Doznał poważnego wstrząsu mózgu. Płyn dostał się do jego płuc. Kot stracił też wzrok, najprawdopodobniej tymczasowo” – w ten sposób Stefani opisała w mediach społecznościowych obrażenia zwierzęcia. – Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby przeżył – zadeklarowała wstrząśnięta Carroll-Kirchoff. – Po tym co przeszedł, czuję, że jesteśmy mu to winni – dodała.

Chociaż prognozy dla zwierzęcia są optymistyczne, to leczenie kota jest bardzo kosztowne. Właściciele Felixa za pośrednictwem GoFundMe rozpoczęli zbiórkę, aby pokryć koszty skomplikowanej terapii.

Czytaj także:

Wystające zęby, wytrzeszcz oczu i inne przypadłości. Te zwierzęta nie grzeszą urodą!