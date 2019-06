„Kocie oczy” i obślizgła skóra. Dziwaczne stworzenie na plaży

Wyobraźcie sobie, w jak wielkim szoku musiał być człowiek, który idąc wzdłuż plaży w Australii, zobaczył „dziwacznie wyglądające stworzenie”. Zdjęcia zwierzęcia zostały opublikowane w mediach społecznościowych. „To niesamowite. Natura w najlepszym wydaniu”, „Co za okaz”, „Niewiarygodne” – pisali oczarowi internauci.

Użytkownicy mediów społecznościowych spekulowali, do jakiego gatunku należy zwierzę. Wkrótce rozwikłano zagadkę. Okazało się, że dziwnie wyglądające stworzenie to w rzeczywistości okaz zaliczany do rodziny rekinowatych. Internauci zwracali uwagę na parametry i znaki szczególne stworzenia. Okaz ma bowiem oczy bardzo podobne kształtem do kocich, czemu zawdzięcza swoją nazwę (catsharks).

Co ciekawe, badania naukowców potwierdziły, że niektóre gatunki rekinowatych posiadają niezwykłą właściwość. Mogą świecić w ciemności. Dzięki temu komunikują się z otoczeniem. – To trochę jak z powieści science-fiction – powiedział jeden z autorów badania doktor David Gruber.

Czytaj także:

Wystające zęby, wytrzeszcz oczu i inne przypadłości. Te zwierzęta nie grzeszą urodą!