BBC zażartowało z księżnej Meghan? „Jestem zszokowany, jak strasznie to jest słabe”

Przy tworzeniu show „Tonight With Vladimir Putin” wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie. W roli prowadzącego występuje sztucznie wygenerowany Władimir Putin. W programie, który wzbudził liczne kontrowersje, między innymi drwiono z „trudnej relacji” księżnej Meghan z księżną Kate. Między żonami księcia Williama i Harry'ego doszło do spięcia, gdy księżna Cambridge chciała pożyczyć od księżnej Sussex szczotkę do włosów. – Mówię nie, bo to jest obrzydliwe, a potem wychodzę z pokoju i kiedy wracam wiem, że i tak jej użyła. Jest pokryta brudnymi, siwiejącymi włosami – powiedziała postać odgrywająca rolę Meghan. W filmie została również wyśmiana relacja księżnej Meghan z ojcem, o której od dawana rozpisują się media.

Ostra reakcja użytkowników mediów społecznościowych

Użytkownicy mediów społecznościowych na programie nie zostawili suchej nitki. Nazywali go „haniebnym”. „Jestem zszokowany, jak strasznie słabe to jest, biorąc pod uwagę zarówno samą koncepcję, jak i wykonanie”, „Oglądałem ten program przez dwie minuty. To były najgorsze dwie minuty programu telewizyjnego, które kiedykolwiek widziałem. A widziałem także Love Island” – komentowali oburzeni internauci.