Szef mafii uciekł z więzienia. Jest nazywany „kokainowym królem”

Jak podaje „The Independent" , Rocco Morabito przebywał w więzieniu w Montevideo. Tam udało mu się z trzema innymi więźniami opracować plan ucieczki polegający na zrobieniu dziury w dachu i przedostaniu się na zewnątrz. Mężczyźni zbiegli w niedzielę 23 czerwca, po czym obrabowali pobliski dom rodzinny. Służby specjalne na terenie całego Urugwaju zostały postawione w stan gotowości, a policja apeluje do obywateli o udzielanie wszystkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu uciekinierów. Chociaż z więzienia zbiegło czterech przestępców, to nie bez powodu najwięcej uwagi poświęca się Morabito.

Kim jest Rocco Morabito?

52-latek był jednym z ważniejszych członków ’Ndranghety, czyli jednej z najpotężniejszych, o ile nie najpotężniejszej mafii włoskiej, a zarazem jednego z największych importerów kokainy w Europie. Sam Morabito był nazywany „kokainowym królem Mediolanu", a za przestępstwa narkotykowe był ścigany przez włoską policję. Ostatecznie zbiegł do Urugwaju, gdzie ukrywał się przez 13 lat pod fałszywym nazwiskiem. W momencie zatrzymania miał przy sobie brazylijski paszport, 13 telefonów komórkowych, 12 kart kredytowych oraz broń. Trafił do więzienia pod zarzutem podrabiania dokumentów i oczekiwał na ekstradycję do ojczyzny, gdzie czekały na niego poważniejsze oskarżenia.

Sprawą zainteresowali się już włoscy politycy. – To niepokojące i poważne, że kryminalista taki jak Rocco Morabito, boss z ’Ndranghety, uciekł z więzienia w Urugwaju podczas oczekiwania na ekstradycję do Włoch – powiedział Matteo Salvini, minister spraw wewnętrznych. – Podejmuję dwa zobowiązania. Po pierwsze, rzucenie światła na procedury związane z unikaniem odpowiedzialności karnej, prosząc o natychmiastowe wyjaśnienia ze strony rządu w Montevideo – dodał polityk. – Po drugie, będziemy kontynuowali poszukiwania Morabito, gdziekolwiek się nie znajduje, by wsadzić go do więzienia, na co zasługuje – podsumował.

