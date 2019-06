Rosja z pełnym prawem głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. „Rób, co chcesz"

Jak podaje dw.com, Rosja ponownie otrzymała pełne prawo głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Rada Europy przekazała, że ​​oficjalnie potwierdzono prawa członków „do głosowania, mówienia i bycia reprezentowanym w zgromadzeniu”. Za takim rozwiązaniem głosowało 118 parlamentarzystów z krajów członkowskich, 62 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.

Szef ukraińskiej delegacji Wołodymyr Ariev powiedział, że podjęcie takiej decyzji to „wysłanie bardzo złego komunikatu” do Moskwy. – Rób to, co chcesz, zaanektuj terytorium innego państwa, zabijaj tam ludzi i wciąż będziesz miał wszystko – powiedział.

Decyzja o zawieszeniu prawa głosu rosyjskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym zapadła 10 kwietnia 2014 roku. Podjęto ją ze względu na aneksję Krymu przez Rosję.