Napełniali prezerwatywy kałem, aby obrzucić uczestników Parady Równości. „Opróżnili cztery toalety publiczne”

W niedzielę 23 czerwca ulicami Kijowa przeszła Parada Równości. W manifestacji poparcia dla postulatów środowisk LGBT przeszło ponad siedem tysięcy osób. Manifestacja była ochraniana przez policję. Ukraińskie media zwróciły uwagę na pewną historię, która miała miejsce w związku z demonstracją.

Jak powstaje portal Censor.net, lokalna policja zatrzymała dziewięć osób w wieku od 18 do 48 lat podczas przygotowań do kontrmanifestacji. Osoby te wypełniały kałem prezerwatywy, którymi następnie chciano obrzucić uczestników parady równości. – Zatrzymaliśmy pojazd, w którym znajdowało się ponad 200 tego typu pocisków. Żeby napełnić prezerwatywy kałem, zatrzymane osoby opróżniły cztery toalety publiczne. Musieli przygotować także małą fabrykę, aby cały ten proceder był możliwy – przekazał szef Głównego Zarządu Policji w Kijowie Andrij Kryszczenko.

Do relacji z Ukrainy odniosła się partia Razem. „W Kijowie policja zatrzymała skrajnie prawicową bandę, która chciała obrzucić Paradę Równości 200 prezerwatywami wypełnionymi kałem ukradzionym z toi toiów. Wyobraźcie to sobie – siedzieli, dzielnie wciskali kupę do gumek i myśleli: fuj, ale obrzydliwi ci geje” – napisali na Twitterze przedstawiciele ugrupowania.

Czytaj także:

Internauta pyta, kiedy nastąpi „odpedalenie kraju”. Kontrowersyjna odpowiedź burmistrza Przeworska