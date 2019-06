„Człowiek-drzewo” chce się poddać amputacji rąk. „Ten ból jest nie do zniesienia”

Pochodzący z Bangladeszu Abul Bajandar jest znany jako człowiek-drzewo. Przydomek ten pojawił się z powodu ogromnych narośli na jego dłoniach i stopach. Wygląd mężczyzny jest spowodowany tzw. dysplazją Lewandowsky'ego-Lutza. Jest to rzadka choroba genetyczna skóry, z powodu której na kończynach pojawiają się narośle przypominające korę drzew. Do tej pory na całym świecie zdiagnozowano tylko kilka takich przypadków. najbardziej znana sprawa to przypadek Dede Koswary z Indonezji, któremu zespół amerykańskich lekarzy usunął w 2008 roku blisko 6 kilogramów narośli. Mimo tego, mężczyzna zmarł w wieku 42 lat z powodu powikłań.

Chorobę te można leczyć jedynie operacyjnie. 28-latek przeszedł do tej pory aż 25 zabiegów usuwania narośli. Kilka miesięcy temu jego stan ponownie się pogorszył, a narośle po raz kolejny pojawiły się na jego rękach. Mężczyzna jest do tego stopnia zdesperowany, że poprosił lekarzy, aby amputowali mu dłonie. – Ten ból jest nie do zniesienia. Nie mogę w nocy spać, nie mam siły żyć. Proszę lekarzy, aby odcięli mi ręce, bo chcę w końcu poczuć ulgę – tłumaczył Abul Bajandar.

O losach mężczyzny konsylium lekarzy zadecyduje jeszcze w tym tym tygodniu.