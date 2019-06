Mike Tyson mówi o Powstaniu Warszawskim. „Polakom stało się gów**”

– Chciałbym coś powiedzieć o polskim powstaniu. Mam wiele informacji, że Polacy komentują mój udział w filmie o Powstaniu Warszawskim. Polakom stało się gów** w porównaniu do tego co dotyka ciemnoskórych w Ameryce – powiedział Mike Tyson na nagraniu opublikowanym przez TVP Info na Twitterze. – Nikt nie prześladował was przez przp*** 250 lat. Nikt nie gwałcił wam matki, siostry, brata, patrząc wam prosto w oczy przed tym, jak ich zabiją. Nikt wam tego nie zrobił – dodał sportowiec.

Mike Tyson w czasie wywiadu, którego udzielił TVP Info, wiele razy wracał do tematu prześladowań ciemnoskórych osób. – To, co was spotkało, było bardzo złe, ale kiedy mówicie, że nie powinienem brać udziału w filmie o Powstaniu Warszawskim… pytam się wtedy – kto wie więcej o powstaniach niż ciemnoskórzy? Kto wie więcej o prześladowaniach niż ciemnoskórzy? Nikt na świecie nie był bardziej prześladowany niż ciemnoskórzy. Wiemy więc więcej o powstaniu niż ktokolwiek inny na całej piep*** planecie – powiedział sportowiec.

Mike Tyson mówi o bohaterach Powstania Warszawskiego

W ubiegłym roku z okazji zbliżającej się rocznicy Powstania Warszawskiego, opublikowano nagranie z Tysonem. Film został zamieszczony w serwisie YouTube na profilu polskiej firmy z branży FMCG. – 74 lata temu, 1 sierpnia 1944 r., w obliczu zła, miał miejsce jeden z najodważniejszych czynów w dziejach ludzkości. Polska armia podziemna, która składała się zarówno z mężczyzn i kobiet, jak również i dzieci, powstała aby walczyć z okupującym Polskę brutalnym reżimem nazistowskich Niemiec – mówi Tyson. Były mistrz świata w boksie przypomina, że Niemcy zabili 6 milionów mieszkańców Polski – 3 miliony polskich Żydów i 3 miliony etnicznych Polaków.

– Jestem znany na całym świecie, byłem niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej. Lecz dla mnie prawdziwymi mistrzami są ci dzielni polscy bohaterowie. Walczyli za wolność przeciwko prześladowczym i brutalnym siłom zła. Niestety, po utrzymywaniu się powstania przez niewiarygodne 63 dni, Niemcy nazistowskie zrównały stolicę Polski, Warszawę, z powierzchnią ziemi, zabijając ponad 150 tys. niewinnych osób – mówi dalej Tyson. Na koniec zaznacza, że nie zapomni nigdy „tych bohaterów oraz ich poświęcenia dla całego świata”. – Nie wolno nam nigdy zapomnieć – podkreśla.