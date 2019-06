Książę William: Gdyby moje dzieci były homoseksualne, wspierałbym je

Książę William pojawił się na otwarciu centrum organizacji Albert Kennedy Trust, która pomaga młodym osobom LGBT. List z zaproszeniem wysłała do niego Lady Gaga. Podczas uroczystości członek brytyjskiej rodziny królewskiej został zapytany o to, co by zrobił, gdyby okazało się, że któreś z jego dzieci jest gejem lub lesbijką. – Nie pierwszy raz słyszę to pytanie, ostatnio zadało mi je kilkoro rodziców. Dopóki samemu nie zostanie się rodzicem, tak naprawdę się o tym nie myśli. Teraz jako ojciec mogę jednak powiedzieć, że nie miałbym z tym absolutnie żadnego problemu i z całego serca wspierałbym moje dzieci – tłumaczył.

Wnuk królowej Elżbiety przyznał jednak, że obawiałby się o to, jak byłoby to widziane i interpretowane przez innych, ze względu na role jakie pełnimy. – Bałbym się reakcji innych ludzi i tego, że spoczywałaby na nich ogromna presja – podkreślił. – Osoby LGBT muszą się zmagać z wieloma przeszkodami, w ich stronę jest kierowanych masa nienawistnych słów, w wielu regionach świata homosekuslaiści są prześladowani. Z tego względu obawiałbym się o los moich dzieci. Jednak chcę wyraźnie podkreślić, że ich orientacja seksualna nie byłaby dla mnie żadnym problemem - dodał książę William.