Potężna eksplozja w Wiedniu. 12 osób odniosło obrażenia

Do zdarzenia doszło w czwartej dzielnicy Wiednia - Wieden. Jest ona położona tuż obok centrum miasta. To właśnie w tym miejscu znajduje się słynny Karlsplatz oraz targ Naschmarkt. Tuż po godzinie 16:30 w środę 26 czerwca w okolicach ulic Schaeffergasse i Pressgasse doszło do eksplozji. Z informacji straży pożarnej wynika, że najprawdopodobniej przyczyną wybuchu była nieszczelność instalacji gazowej. Według publicznego nadawcy ORF wybuch był odczuwalny w promieniu kilkuset metrów.

W wyniku zdarzenia częściowo zawaliło się kilka pięter budynku mieszkalnego. Na ulicach pojawiło się mnóstwo gruzu, uszkodzone zostały też sąsiednie budynki. Służby musiały ewakuować mieszkańców wszystkich okolicznych bloków. Początkowo informowano, że w wyniku zdarzenia cztery osoby zostały ciężko ranne, a sześć innych odniosło lżejsze obrażenia. Po godzinie 18 austriacka policja wydała oświadczenie, z którego wynika, że liczba ciężko rannych zmalała do 2, natomiast 10 osób zostało lekko rannych. Nie ma danych o ofiarach śmiertelnych. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmie się lokalna policja.