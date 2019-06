Katastrofa pasażerskiego An-24 w Rosji. Jest nagranie z wnętrza samolotu

Do zdarzenia doszło w czwartek 27 czerwca w okolicach Niżnieangarska w północnej części republiki Buriacji w Rosji. Tuż po starcie samolotu pasażerskiego An-24 należącego do linii Angara, który miał lecieć z Niżnieangarska do Ułan-Ude odnotowano awarię jednego z silników. W związku z tym, załoga samolotu podjęła decyzję o powrocie do portu lotniczego. Przy lądowaniu doszło jednak do poważnego wypadku. Samolot nie zmieścił się bowiem na pasie startowym. Z informacji agencji Reutera wynika, że maszyna uderzyła o stojący nieopodal budynek oczyszczali ścieków, a na pokładzie wybuchł pożar.

Sekretarz prasowy władz republiki Buriacji Aleksiej Fiszew przekazał, że udało się uratować wszystkich 43 pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu. W wyniku zdarzenia zginęło jednak dwóch pilotów. Ponadto, siedem osób zostało rannych, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z podróżnych nagrał moment lądowania tuż przed uderzeniem w budynek. Filmik z wnętrza samolotu umieścił w mediach społecznościowych.

Śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy prowadzi rosyjski Międzypaństwowy Komitet Lotniczy.