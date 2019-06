Tusk skrytykował wypowiedź Putina. Mówił o „autorytaryzmie i kulcie jednostki”

– Liberałowie po prostu nie mogą dyktować czegokolwiek komukolwiek tak, jak próbowali to robić przez ostatnie dziesięciolecia – powiedział Władimir Putin w rozmowie z „Financial Times”. Prezydent Rosji stwierdził również, że przyjęcie ponad miliona uchodźców przez rząd Angeli Merkel to „kardynalny błąd”. – Ci migranci mogą bezkarnie mordować, kraść i gwałcić, ponieważ ich prawa jako migrantów są chronione – dodał. – Każde przestępstwo musi być karane. Idea liberalizmu stała się przestarzała. Stoi w konflikcie do interesów przytłaczającej większości społeczeństwa – podsumował.

„Przestarzały jest autorytaryzm”

Wypowiedź Putina skrytykował Donald Tusk, który przemawiał przed rozpoczęciem szczytu G20 w japońskiej Osace. Szef Rady Europejskiej podkreślił, że przeczytał cały wywiad z prezydentem Rosji i „mocno nie zgadza się” z argumentem, że liberalizm stał się przestarzały. – Jesteśmy tutaj jako Europejczycy, by stanowczo i jednoznacznie bronić oraz promować liberalną demokrację. Ktokolwiek twierdzi, że liberalna demokracja jest przestarzała, twierdzi również, że wolności są przestarzałe, że przestarzałe są rządy prawa oraz prawa ludzi – podkreślił Tusk. – Dla nas w Europie to pozostaną istotne i żywe wartości. Uważam, że naprawdę przestarzałe są: autorytaryzm, kulty jednostki i rządy oligarchów. Nawet jeśli czasami mogą wydawać się skuteczne – podsumował.

Przy okazji wizyty w Japonii Tusk odwiedził również Hiroszimę i Nagasaki, gdzie spotkał się z ludźmi pamiętającymi ataki atomowe. – Oni bardzo dobrze rozumieją wartość międzynarodowej współpracy ponieważ wiedzą, do czego może prowadzić globalny konflikt – podkreślił przewodniczący Rady Europejskiej. Dodał, że obiecał swoim rozmówcom, że ostrzeże uczestników szczytu G20. – Świat nie może stać się areną, na której silniejszy dyktuje warunki słabszemu, gdzie egoizm dominuje nad solidarnością, a nacjonalistyczne emocje nad zdrowym rozsądkiem – zaznaczył Tusk. Podkreślił, że politycy powinni zrozumieć, iż są odpowiedzialni nie tylko za swoje własne interesy, ale przede wszystkim za „pokój oraz bezpieczny i sprawiedliwy ład światowy” .

