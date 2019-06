Książę i księżna Sussex odwiedzą RPA. Zabiorą ze sobą synka?

„Książę Harry i księżna Sussex z radością ogłaszają, że zostali zaproszeni do złożenia wizyty jesienią tego roku w Republice Południowej Afryki” – czytamy na oficjalnym profilu Harry’ego i Meghan na Instagramie. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych poinformowano, że para książęca bardzo cieszy się na spotkanie z obywatelami wspomnianego kraju. Na końcu wpisu dodano, że będzie to „pierwsza oficjalna wizyta księcia i jego żony jako rodziny”. Wielu internautów odebrało tę zapowiedź jako wyraźny znak, że do RPA pojedzie również synek pary. Pałac Buckingham nie potwierdził, czy w Republice Południowej Afryki, podczas wykonywania oficjalnych obowiązków parze książęcej będzie towarzyszył Archie.

Księżna Meghan i książę Harry

Informacja o ciąży księżnej Meghan została przekazana pięć miesięcy po ślubie, na początku pierwszej zagranicznej podróży książęcej pary. Jeszcze przed wylotem do Australii w mediach zaczęły się intensyfikować plotki o tym, że Amerykanka spodziewa się dziecka. Tuż po przylocie do Sydney świat obiegła fotografia, na której przy wysiadaniu z samolotu Meghan usiłowała zasłaniać ciążowy brzuszek. Pałac Kensington postanowił dłużej nie czekać – 15 października 2018 roku oficjalnie ogłoszono, że Harry i Meghan oczekują pierwszego potomka. Dziecko przyszło na świat na początku maja.